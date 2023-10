Lazio, Balzanetti: “Immobile non si discute, ma Castellanos...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la pausa nazionali che si appresta ad andare in archivio, le attenzioni tornano a spostarsi sugli impegni di campionato. Nel prossimo turno, la Lazio dovrà vedersela con il Sassuolo, quasi sicuramente con un Immobile di nuovo a disposizione. Proprio di questo ha parlato, ai microfoni di Lazio Style Radio, il giornalista Andrea Balzanetti. Queste le sue parole: “Immobile da quello che ho letto sarà disponibile per la gara contro il Sassuolo. Sono sicuro che partirà dall'inizio, visto anche il can can di questi giorni. Immobile è Immobile, è un giocatore che non si discute. L'importante è aver capito che il Taty può essere una bella alternativa. Su Zaccagni bisogna vedere che dicono i medici, si analizzerà la situazione giorno per giorno. In Nazionale non ce l'ha fatta, vediamo adesso cosa succede a Formello. C'è comunque Pedro in caso di stop. Io non rischierei Zaccagni se non è ancora in condizione. Ci aspetta un filotto di partite decisive, a partire dalla sfida con il Feyenoord. Ci giochiamo una fetta di qualificazione agli ottavi. La rosa quest'anno è ampia, preoccupiamoci di meno".