Lazio, Barchiesi: "Col Bayern capolavoro tattico di Sarri. E ora in Germania..."

Massimo Barchiesi, radiocronista Rai, è intervenuto sui 90.7 di Radio Olympia per commentare la vittoria in Champions League della Lazio contro il Bayern Monaco. Di seguito le sue parole: "Questa serata è stata indimenticabile, ce la porteremo per sempre e come emozioni la metto sul podio della mia carriera, quando si trasmette la Lazio ovviamente per me c’è sempre un sentimento particolare. Noi abbiamo un ruolo importante e la professionalità viene prima di tutto, in Rai ti ascoltano dalla Valle D’Aosta alla Sicilia e devi sempre cercare l’imparzialità, il discorso cambia quando si trasmette la cronaca di una squadra italiana contro una straniera, lì in coinvolgimento può avere qualcosa in più”.

“È stato bellissimo tutto della serata di mercoledì, dal pre-partita al post, una notte da incorniciare a prescindere da come andrà la partita di ritorno perché, è inutile nasconderci, il Bayern resta favorito per la qualificazione ai quarti ma l’obiettivo di tenere in piedi il discorso qualificazione per la gara di ritorno è stato centrato”.

“Sarri meglio di così non poteva preparare la partita, è stato un capolavoro tattico ma anche un capolavoro psicologico, si percepiva che qualcosa non andasse nel migliore dei modi tra la squadra e l’allenatore e entrambi hanno fatto quel passo indietro di cui si è parlato, venendo incontro ai ragazzi che hanno dato maggiore disponibilità, ricompattandosi. Ne è nata la partita di Cagliari e soprattutto quella col Bayern. Sull’onda dell’entusiasmo di mercoledì la Lazio non deve perdere di vista gli altri obiettivi, in primis la Champions League che potrebbe arrivare anche grazie al quinto posto quest’anno. La Champions il prossimo anno sarà nettamente più ricca, a livello di immagine la Lazio deve provare a rientrare a tutti i costi”.

