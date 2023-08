Lazio, Barchiesi: “Voglio una squadra motivata. Mercato chiuso? Chissà...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultima gara prima della sosta quella di sabato contro il Napoli per la Lazio, che cerca di invertire la tendenza delle prime due uscite e portare a casa la prima vittoria stagionale. Un proposito che anche Massimo Barchiesi si auspica venga centrato. Intercettato dai microfoni di Lazio Style Radio, il giornalista ha così parlato: “La Lazio in queste due partite mi ha sorpreso in negativo. Io comunque resto ottimismi, bisogna avere fiducia e tanta pazienza. Bonucci all'Union Berlino? Mi sembra un'ottima notizia. Rispetto alla passata stagione il mercato ha regalato al mister diverse alternative in tutti i ruoli, adesso bisogna capire se l'undici è più o meno forte. Guendouzi, Kamada e Rovella per me sono tre papabili titolari. La squadra è quasi completa, in queste ultime ore potrebbe arrivare un altro calciatore. Se poi non arriva, fa nulla. Bisogna resettare quanto successo nella scorsa stagione, zero punti nelle prime due gare sono un campanello d'allarme. Voglio vedere di nuovo una Lazio piena di motivazioni”.