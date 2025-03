Lazio, Baroni a Dazn: "Ai ragazzi ho detto di dare tutto. Tchaouna? Abbiamo bisogno..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A poco meno di mezz'ora dal fischio d'inizio della sfida di San Siro tra Milan e Lazio il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha espresso le sue sensazioni in vista del match ai microfoni di Dazn: "La stagione è ancora lunga e ci sono squadre forti che stanno riprendendo il cammino. Sappiamo che oggi è una gara importante ma allo stesso tempo i ragazzi sono preparati e noi vogliamo questo tipo di partite, per noi sono importanti. Ho detto ai ragazzi di mettere in campo tutta la voglia e tutto quello che abbiamo".

"Noi non dobbiamo mai uscire dalla nostra partita, loro hanno molta fisicità e per questo noi dobbiamo lavorare di squadra come abbiamo sempre fatto. Cercare il gol di squadra. La gara è di altissimo profilo sotto tutti i punti di vista, troviamo un avversario di spessore e noi vogliamo confrontarci con queste squadre".

"Per noi Castellanos è importante ma in questa squadra hanno segnato sempre in tanti, abbiamo fatto gol di squadra e questo è quello che dobbiamo ricercare insieme all’aggressività e alla compattezza in fase di non possesso. Si attacca tutti insieme, Tchaouna torna in campo, devo dare fiducia ai ragazzi giovani che hanno bisogno di queste gare per crescere e noi abbiamo bisogno del loro coraggio e della loro spensieratezza, devono giocare questa partita come se fosse l’ultima chance che hanno”.