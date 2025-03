Lazio, Baroni a Dazn: "Alcuni punti li buttiamo via! Certe disattenzioni..."

Una partita pareggiata che porta poco in casa Lazio. L'1-1 contro il Torino non sposta nulla in classifica. Al termine della partita, per analizzare la sfida, è intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico biancoceleste Marco Baroni:

"Non mi piace parlare degli assenti perché non voglio trovare alibi. Abbiamo trovato il gol e avuto le occasioni per raddoppiare, non vedevo i presupposti per prendere gol, è una cosa che dobbiamo togliere perché certe disattenzioni dobbiamo evitarle. Le rotazioni le abbimao sempre fatte e continueremo a farle, ci sono giocatori che stanno rientrando, qualcuno è rientrato da uno stop prolungato e devono mettere minutaggio. Abbiamo partite ravvicinate e abbiamo bisogno di tutti. Dobbiamo riprendere il nostro ritmo, ci mancano dei punti e alcuni li buttiamo via, come oggi. Abbiamo troppe partite importante per abbassare la testa, quindi dobbiamo alzarla e avere voglia".