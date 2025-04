Lazio, Baroni a Dazn: "Mandas? Scelta tecnica. Contro il Bodo/Glimt e la Roma..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'Atalanta regge il passo di Napoli e Inter, l'obiettivo è non fermarsi e raccogliere più punti possibili. La Lazio invece, a pari punti con la Roma e a -3 dalla Juve spera di accorciare le distanze. A pochi passi dal match è intervenuto a DAZN Marco Baroni: “Mandas? È una valutazione tecnica, abbiamo 5 partite in 15 gironi abbiamo bisogno di tutti, abbiamo recuperato qualcuno e possiamo fare rotazioni come in mezzo al campo. A Bodo non abbiamo Rovella. È un’opportunità per i nuovi che si sono presi settimane di lavoro. È giusto questo momento per loro. Responsabilità? Sempre, abbiamo trovato all’interno del gioco sempre quella personalità che ci ha identificato. Non dobbiamo perderla oggi contro una squadra così forte. Oggi occorre energia sia mentale che fisica, combattendo su ogni pallone.

Pezzo importante della stagione? Sì, l’ho detto alla squadra abbiamo lavorato tanto, per giocare queste partite ci andiamo dentro con fiducia e energia".