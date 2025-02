Lazio, Baroni a Dazn: "Velocità e mobilità, questa è la chiave. I nuovi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio cerca il successo all'Olimpico, dopo il digiuno che dura dal 24 novembre. Non solo, un successo contro il Monza permetterebbe ai biancocelesti di volare al quarto posto e superare, ancora, la Juve. A pochi passi dal match, ai microfoni di DAZN è intervenuto Marco Baroni: “Questo è un match delicato, come tutte, quando trovi una squadra cosi in difficoltà, sembrerebbe che nel campo non si trovino le difficoltà, ma le troveremo, ho preparato i ragazzi. Dovremo fare una prestazione di velocità, intensità, muovere veloce la palla, gestire la transizione, le corse indietro, il tema della partita è questo. La classifica? Ho già detto che sono energie buttate via, la sfida nostra è nella crescita, nel costruire l’identità forte e consapevoli che quel che abbiamo fatto è importante ma non sufficiente. La sfida è quella da lanciare a noi stessi, non guardare gli avversari, è un qualcosa che non possiamo controllare, dobbiamo controllare il credere, la fiducia, il dettaglio e il lavoro.

Dobbiamo passare dal gioco, non ha altre carte, dentro la velocità della palla, dentro la mobilità, c’è la chiave per portare a casa la vittoria. Acquisti? Vediamo, sono ragazzi di grande prospettiva, stiamo accelerando l’integrazione con l’ambiente e con la squadra. È compito mio migliorarli, farli crescere".