Lazio, Baroni a LSC: "Campo difficile, ma l'abbiamo gestita bene. Il Taty..."

Nel post partita di Lazio - Nizza, mister Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue dichiarazioni sulla netta vittoria biancoceleste: "Sono contento per i ragazzi, hanno interpretato bene la partita. Ho visto l'ultima partita del Nizza, erano una squadra pericolosa. Ora dobbiamo recuperare velocemente perché c'è l'Empoli, ma sono felice per il mio pubblico. Peccato per il gol subito, nel secondo tempo abbiamo ripreso subito il gol in mano. Poi il campo è diventato difficile, loro hanno tanta fisicità. Noi abbiamo gestito bene anche la pioggia. Castellanos? È un giocatore forte, un ragazzo straordinario. Deve giocare sempre con questo furore e con questa determinazione. Ha stacco, qualità, tecnica, mobilità e lavora tanto per la squadra. Cercheremo di fargli fare più gol possibili. Da subito ho avuto buone percezioni, la squadra ascoltava da subito la mia proposta. È merito di tutti i ragaziz questo. Domenica abbiamo un match importantissimo, non ci dobbiamo abbassare".