Lazio, Baroni a LSC: "Complimenti a chi era fuori ruolo e ai ragazzi giovani"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Braga-Lazio, i microfoni ufficiali del club hanno intercettato anche mister Baroni che ha commentato così la gara e il percorso della Lazio in questa prima fase di Europa League:

“Siamo dispiaciuti per la sconfitta ma faccio i complimenti ai ragazzi. In questi giorni avevo speso belle parole per non sottovalutare la gara, per dare un segnale di voglia e serietà riguardo alla gara stessa. Basta vedere la voglia che abbiamo messo fino all’ultimo. Faccio i complimenti a chi si è adoperato fuori ruolo e ai ragazzi giovani che sono entrati, è importane per la società.

Abbiamo la possibilità di avere qualche settimana in più di lavoro, è importante, quando arrivi in questa fase trovi squarde forti e se vuoi arrivare in fondo devi essere consapevole che affronterai una gara di grande livello dove sarà impossibile sbagliare. Non saranno permssi errori, ora avremo un mese per lavorare su questo aspetto.

Sarà importante recuperare alcuni che sono fuori da tanto. La mia testa è concentrata sul percorso della squadra, dobbiamo fare un altro step e lo faremo”.