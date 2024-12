Lazio, Baroni a LSC: "La sconfitta ci farà crescere, ma non deve più succedere"

Dopo la sconfitta della Lazio contro l'Inter, il tecnico biancoceleste Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue dichiarazioni: "È una sconfitta che fa malissimo. Mi assumo la responsabilità, è giusto così. La squadra è partita bene, ma alla prima difficoltà è uscita dalla gara nelle distanze, nella compattezza, si è disunita. Tra primo e secondo tempo ho richiamato i ragazzi, ma il 3-0 ci ha messo sotto. Questo non deve più succedere, sono convinto che il risultato ci farà crescere molto. Non è stata una serata fortunata anche con gli infortunati, ma non è un alibi. Abbiamo avuto un cedimento nervoso e fisico. Mi dispiace per i tifosi, ma la sconfitta ci farà crescere".

"Gila non stava bene, aveva giramenti di testa e conati di vomito. Gigot è uscito per la botta che ha preso in testa sul rigore, aveva le stesse sensazioni dello spagnolo. Non siamo stati aggressivi, abbiamo concesso spazio e siamo usciti fuori male. L'Inter poi è bravissima, forte, ti attacca negli spazi aperti. Io mi assumo le responsabilità. Vecino e Romagnoli contiamo di poterli recuperare per sabato, sono arrivati un po' lunghi per questa gara".