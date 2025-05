Lazio, Baroni a LSC: "Vincere a tutti i costi contro il Lecce". E sulle altre...

TUTTOmercatoWEB.com

Una prestazione da squadra, la voglia di non mollare mai. La Lazio riacciuffa per due volte l'Inter, grazie a una doppietta di un infinito Pedro, e fissa il punteggio di San Siro sul 2-2. Al termine della sfida ecco l'analisi di mister Baroni ai microfoni di Lazio Style Channel: "Grande prestazione. La squadra ha giocato con energia una partita di spessore mentale e fisico. Siamo stati dentro la partita dopo essere andati in svantaggio due volte. L’Inter ha una struttura pazzesca, non è facile arginarli. Ci dispiace perché sotto il profilo del gioco la squadra mi è piaciuta. Adesso dobbiamo recuperare e vincere a tutti i costi l’ultima gara, e poi vediamo. Io credo che le partite sono tutte aperte, compresa la nostra, sarà difficile battere il Lecce".

"Noi siamo stati senza Vecino, Senza Taty. Di queste cose ci si dimentica ma noi dobbiamo ricordarlo perché per noi sono giocatori importanti come Nuno Tavares. Sono giocatori che spostano gli equilibri. La squadra è rimasta sempre comunque competitiva nonostante queste difficoltà".

"Nella vita quando sai di aver dato tutto hai meno rimpianti e noi dobbiamo continuare a dare tutto anche nel'ultima gara. Questa squadra ha sempre cercato i risultati attraverso un’identità forte".

