Lazio, Baroni a Mediaset: "Hysaj e Noslin una grande partita. Siamo una squadra..."

La Lazio vince per 3-1 con una super tripletta di Noslin e manda via il Napoli, agguantando così i quarti di finale di Coppa Italia. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Mediaset: “Hysaj ha fatto una grande partita, purtroppo non è in lista ma ci ha sempre dato una mano anche con Akpa Akpro e Basic, l’ho voluto premiare ha risposto bene. Sono contento per la prestazione interpretata con personalità. Ci interessava passare il turno, era importante e l’abbiamo fatto con una grande partita.

Noslin? È un ragazzo che ho già avuto, quando abbiamo parlato (con la società, ndr) abbiamo guardato ciò che potevamo fare e rientrava in linea con i programmi della società. Abbiamo tolto qualche giocatore che ha fatto la storia della Lazio e siamo ripartiti con i giovani. Noslin ha impattato molto bene nel campionato, ha qualità, in una piazza difficile ha qualità, è sano, può giocare in tutti i ruoli della zona offensiva, oggi ha fatto bene, ha dato pressione, profondità. È un ragazzo per bene e che lavora. Gli daremo spazio e tempo per crescere. Siamo una squadra che deve avere mobilità, abbiamo qualità, la squadra da subito ha capito al nostra proposta, si è buttata nel lavoro. Per essere protagonisti nelle 3 competizioni dovevamo ritenere tutti titolari, sono loro che mi danno questa opportunità perché lavorano forte, non mi piace parlare di seconde linee perché non sono così.

Ho trovato dal ritiro grande disponibilità, andando verso la nostra proposta. È una squadra che è bella da allenare, sempre molto partecipe, è merito loro questa crescita veloce. Sono convinto che questa squadra ha ampi margini di crescita, al contrario sarei bugiardo. Dobbiamo ancora crescere senza snaturarci”.