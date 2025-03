Lazio Baroni a Sky: "Serve una partita di spessore. Su Zaccagni..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato ai microfoni di Sky alla viglia della sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato del match di domani, facendo il punto della situazione anche sugli infortunati. Ecco le sue parole:

"Siamo consapevoli che queste sono partite da dentro o fuori; la squadra è concentrata, sa che in questo tipo di match non si può sbagliare. Anche se veniamo da una partita molto dispendiosa dobbiamo dare tutto quello che abbiamo; serve una partita di spessore per alzare ancora di più l'asticella. Su Zaccagni abbiamo deciso di non rischiare per via degli incontri ravvicinati e del poco tempo di recupero. L'avversario è difficile, in casa ha fatto sempre bene, fa un calcio aggressivo, in verticale. Noi però siamo preparati, sono gare troppo belle che danno spessore a tutto quello che succede alla squadra. Voglio soffermarmi ancora una volta sulle rotazioni, perché secondo me hanno permesso di far crescere tutti, abbiamo fatto sentire tutti importanti e questa è stata la chiave della prima parte di stagione. Noslin sarà della partita. Non possiamo dare a ragazzi giovani che hanno fatto da poco il grande salto troppe responsabilità, la squadra ha sempre lavorato d'insieme. Loro devono crescere in fretta ma la squadra ha piena fiducia in loro".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.