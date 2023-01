Lazio, Baroni: "Abbiamo fatto davvero una grande gara. Ma la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Lecce inizia il 2023 nel migliore dei modi battendo in casa la Lazio e riuscendo a rimontare lo sventaggio iniziale siglato da Immobile. Al termine della gara il tecnico Baroni ha analizzato il successo ai microfoni di Sky Sport: “Avevo chiesto ai ragazzi di fare una prestazione importante davanti al nostro pubblico. Abbiamo lavorato duramente durante la sosta, abbiamo fatto davvero una grande partita. La Lazio ha speso molto nel primo tempo e nel secondo è andata in difficoltà subendo il nostro ritmo. Siamo una squadra che si allena con l’obiettivo di aggredire l’avversario, nel primo tempo abbiamo subito la maggior qualità della Lazio, squadra a cui se lasci le giocate, se non porti pressione, ti mette in difficoltà. Poi abbiamo trovato fiducia e siamo venuti fuori tenendo i biancocelesti lontani dalla nostra porta".

L'allenatore del Lecce ha avuto modo di commentare la vittoria anche in conferenza stampa: "Nel primo tempo la Lazio ha speso molto, è stata molto aggressiva. Oggi il Lecce ha giocato contro una grande squadra che ha un calcio e un'identità consolidata. Ci può stare un primo tempo del genere, un po' per il nostro atteggiamento, un po' perché la Lazio era sempre aggressiva nel venirci a pressare, giocavamo sempre una palla poco lucida. Nel secondo tempo loro sono scesi, noi siamo saliti e li abbiamo tenuti lontani dalla nostra area. Se porti la Lazio nella tua area ti fa gol, ma non a noi, a tutti, basta vedere Immobile nel primo tempo. Questo era l'atteggimento che volevamo dopo tanto tempo".

IMMOBILE - "Non dobbiamo sentirci arrivati altrimenti abbiamo già perso. Stasera però ci godiamo la vittoria perché è arrivata contro una squadra che Io la considero insieme al Napoli e al Milan una delle più forti. Immobile? Marcare un giocatore come Immobile è difficilissimo. Ho fatto vedere almeno dieci volte i tagli di Immobile ai difensori, ma poi è complesso contenerli"