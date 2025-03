Lazio, Baroni e l'annuncio su Castellanos: novità importanti in vista

La Lazio è pronta a riabbracciare Taty Castellanos. Non a Plzen, dove i biancocelesti saranno impegnati nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, ma molto presto. Ad annunciarlo è stato Marco Baroni nella conferenza stampa della vigilia in Repubblica Ceca. Il mister biancoceleste ha spiegato come sia l'attaccante argentino che Dele Bashiru potrebbero tornare a disposizione prima della sosta.

Ecco le parole di Baroni che ha fatto un resoconto completo sui calciatori fermi ai box: "Per quanto riguarda Castellanos e Dele-Bashiru, forse torneranno prima della sosta. Hysaj no, il percorso è diverso e dovrebbe rientrare dopo la sosta. [...] Zaccagni è recuperabile, gli esami hanno dato esito negativo. Insieme al giocatore abbiamo deciso che non c’erano i presupposti per rischiare così". Quindi il capitano sarà già a disposizione per la gara di lunedì con l'Udinese, mentre per l'argentino e il nigeriano si capirà di giorno in giorno. Il terzino albanese, invece, tornerà in occasione della sfida al Torino.

