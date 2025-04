Lazio, Baroni: le parole del mister alla squadra in vista del derby

TUTTOmercatoWEB.com

Cresce l'attesa in vista del derby. Lazio e Roma sono pronte a scendere in campo con un solo obiettivo: quello di vincere una delle gare più importanti della stagione. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico Marco Baroni ha svelato quanto detto ai giocatori in vista della sfida.

"Sappiamo che siamo entrati nel momento decisivo della stagione, lo abbiamo fatto grazie a un percorso. Lavoriamo per migliorarci ogni momento, anche grazie alle partite che non si vincono. Dobbiamo essere pronti, la cosa più bella è giocare queste gare e sentirne l'importanza".

