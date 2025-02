Lazio, Baroni: "Napoli? Sarà una gara diversa da quella dell'andata"

TUTTOmercatoWEB.com

Vittoria preziosissima per la Lazio che all'Olimpico non sbaglia e travolge il Monza per 5-1 grazie alla doppietta di Pedro e alle reti di Marusic, Castellanos e Dele-Bashiru. Adesso la squadra di Baroni sarà impegnata, di nuovo in casa, nel big match contro il Napoli e proprio il tecnico si è così espresso sulla gara in conferenza stampa: "Sarà una partita diversa, sta facendo un campionato strepitoso. Ne siamo consapevoli, dovremo fare di tutto per battere i più bravi. Occorre una gara d'altissimo livello, avremo qualche giorno per prepararla. Ci aspettiamo una crescita anche in queste partite, lo vogliamo fare tutti insieme, di squadra".