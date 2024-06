Lazio - Baroni, parla Fusi: "Il premio per un grande lavoratore. E ai tifosi dico..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Luca Fusi non ha dubbi sulla bontà dell'operazione Baroni in casa Lazio. “Un gran premio per un grande lavoratore”, spiega ai microfoni di Tag24. L’ex centrocampista conosce bene l'ormai ex allenatore del Verona, insieme hanno condiviso le gioie del secondo scudetto del Napoli da calciatori: “Per lui non è un punto d’arrivo – spiega Fusi – ma un punto d’inizio”. Ma i tifosi laziali non sono proprio soddisfatti di questa possibilità, dopo Maurizio Sarri speravano di tornare a quei livelli, secondo molti Baroni è un ripiegamento verso il basso. Ma Fusi è sicuro: "È un lavoratore eccezionale e serio, da questo punto di vista i tifosi della Lazio possono stare tranquilli. E a Roma avrebbe a disposizione giocatori d’esperienza, che aumenterebbero il livello del suo calcio”.

Sul malcontento da parte dei tifosi, in particolare, ha spiegato: "È normale che quando arrivi qualcuno che non ha un palmares ricchissimo si storca un po’ il naso, ma tanti hanno sempre dovuto fare la loro prima esperienza in una grande squadra per dimostrare il loro valore, partendo dal basso. Bisogna dare il tempo a Marco di fare il suo percorso, poi sarà il tempo a valutare il suo lavoro (...) Sul lavoro e la serietà non ci sono dubbi, purtroppo però il calcio è fatto di risultati che determinano tutto, ma per quanto riguarda la sua preparazione e voglia di far bene non è secondo a nessuno. Ha tutte le carte in regola per fare bene".

TORNA ALLA HOMEPAGE