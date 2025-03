Lazio, Baroni: "Pellegrini? Risorsa ancor più importante ora"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è pronta a tornare in campo nel match dell'Olimpico contro il Torino in programma lunedì 31 marzo alle 20.45. La novità più importante è senza dubbio il rientro di Luca Pellegrini, inserito nuovamente in lista dopo l'infortunio di Patric che ha costretto lo spagnolo a chiudere in maniera anticipata la sua stagione.

Sul rientro del terzino ecco le parole di Baroni in conferenza stampa: "Su Pellegrini: ve lo dissi subito, ha lavorato con voglia e attenzione, rientra con noi, è una risorsa ancora più importante, insieme abbiamo fatto uno step utile per lui e per la squadra".

