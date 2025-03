Lazio, Baroni su Noslin: "Sarà della partita. I giovani come lui devono..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani alle ore 21 Viktoria Plzen e Lazio scenderanno in campo, nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Uefa Europa League. Intervistato ai microfoni di Sky, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato anche di Noslin, estendendo il discorso anche agli altri giovani della squadra. Ecco le sue parole in merito:

"Noslin sarà sicuramente della partita. Devo fare ancora delle valutazioni, però ripeto che noi dobbiamo ragionare d'insieme. Non possiamo dare a dei giovani arrivati da poco in un club importante eccessive responsabilità. Abbiamo lavorato sempre con il collettivoe dobbiamo adoperarci per questo. Loro devono crescere velocemente, ma io ho fiducia in loro e anche la squadra ha fiducia in loro; questo è quello che ci serve".

