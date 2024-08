Lazio, Baroni su Tchaouna: “Sicuramente in campo ma devo valutare…”

Poco più di 24 ore e la Lazio scenderà in campo all’Olimpico per la sfida contro il Milan in programma alle 20.45. In vista della gara mister Baroni è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari temi ha espresso anche la sua opinione su Tchaouna: “Tchaouna è un ragazzo che sta lavorando, ha qualità e corsa, può giocare a destra e sinistra, meglio a destra, gli stiamo centrando un riuolo, sicuramente va in campo, devo valutare se dall'inizio o in corsa”.