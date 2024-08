Lazio, Baroni sugli esterni: "Niente gerarchie. Gioca chi..."

Zaccagni, Noslin, Tchaouna, Pedro e Isaksen: tante soluzioni sugli esterni per Marco Baroni. In conferenza stampa alla viglia di Udinese-Lazio, il tecnico ha parlato così della situazione biancoceleste sulle fasce: "Non mi piace parlare di gerarchie, ci pensa il lavoro e la settimana. Chi lavora forte e mi mostra di voler andare in campo, va in campo. È rispettoso verso di loro e alza il livello, se sanno che chi va forte aumenta le possibilità di andare in campo.