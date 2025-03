Lazio | Baroni via a fine stagione? Borghi: "Sarebbe folle, vi spiego perché"

Dopo i primi mesi ai limiti della perfezione, il percorso di Marco Baroni in biancoceleste inizia ad essere messo in discussione. Risultati altalenanti, problemi con il minutaggio dei nuovi, il mal di pancia della società potrà rientrare in base al finale di stagione. C'è la fiducia verso il tecnico anche se moderata, queste ultime partite diranno tanto sul futuro di tutte le parti in causa.

Baroni deve rimboccarsi le maniche e dimostrare di meritarsi la conferma. L'ambiente è perlopiù dalla parte del mister, c'è anche chi inizia a interrogarsi se sia giusto continuare insieme ma tra gli addetti ai lavori circola scetticismo sulla piega che sta prendendo il tema. Tra i tanti pareri degli ultimi giorni, quello più recente è di Stefano Borghi, il quale ritiene folle che la Lazio metta in dubbio il lavoro di Baroni. Ecco di seguito le sue parole al format "L'ascia Raddoppia" di Cronache di Spogliatoio:

"Riconferma a fine stagione di Baroni? Ma io lo spero, perché non riconfermarlo per me sarebbe una cosa folle. Baroni è stato il miglior allenatore del 2024 per la portata delle dimostrazioni che ha dato. Poi qualcosina può anche averla sbagliata, ma ha fatto un lavoro direi quasi esclusivamente positivo, ai limiti dello straordinario con la Lazio. Per cui non vedo perché dovrebbe cambiare allenatore".