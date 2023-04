Lazio, Barzagli: "Sta acquisendo il DNA delle grandi squadre. Questa vittoria..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha vinto contro il Monza per 0-2, concedendo poco e riuscendo a gestire le energie. Una vittoria importante, da grande squadra che permette di consolidare il secondo posto e mantenere ancora una volta la rete inviolata. Ai microfoni di Dazn, Andrea Barzagli si è complimentato con i biancocelesti per la loro crescita:

"La Lazio sta acquisendo il DNA da grande squadra, riesce a vincere anche con il minimo sforzo. In realtà dietro c'è tanto lavoro, c'è l'avere Sarri da molto tempo e avere giocatori che conoscono le sue idee. La Lazio ha rischiato solo in occasione del gol di Petagna, per il resto non ha mai lasciato niente al Monza, non ha mai concesso un'occasione nitida, è diventata una squadra davvero forte. Pedro? E' un ragazzino, l'acquisto è stato importante, a livello di mentalità offre tanto. Lui ha giocato grandi sfide, vincendo con club e nazionale: ora è più maturo. Immobile è un po' arrugginito, ma è normale, questi sono minuti importanti per ottenere minutaggio. Quest'anno anche senza di lui si è riusciti a gestire meglio la situazione, probabilmente anche grazie alla continuità che si sta trovando".