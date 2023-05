Lazio, Basic da impazzire: l'esultanza negli spogliatoi - VIDEO

Un gol cercato, voluto, trovato che può essere una grande iniezione di fiducia per lui e la sua squadra. Toma Basic è tornato a gonfiare la rete dopo tanto tempo, ma soprattutto è tornato a incidere con un ingresso in campo rabbioso e determinato. Sua la rete che chiude i giochi con il Sassuolo in pieno recupero e su assist generosissimo di Zaccagni. Al termine della partita grande esultanza nello spogliatoio per il centrocampista croato. La società ha pubblicato su Tik Tok il video della sua gioia e delle sue parole d'affetto ai tifosi: "Ciao a tutti. Grazie per il vostro supporto. Sempre Forza Lazio. Andiamo".

