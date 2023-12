Lazio - Bayern, Kim potrebbe non esserci. Tuchel: "Situazione da valutare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kim Min Jae continua a stupire. Dopo la stagione stellare con il Napoli, il difensore è stato acquistato dal Bayern Monaco. Il centrale sta dominando anche in Germania e si è preso la ribalta anche in Bundesliga. Il difensore, però, parteciperà alla prossima Coppa d'Asia e partirà con la Corea del Sud per la manifestazione che si terrà in Qatar dal 12 gennaio al 10 febbraio. Una competizione che rischia di togliere molti elementi a tutti i club europei. La Lazio potrebbe fare i conti con l'assenza di Kamada in un momento chiave della stagione. Anche il Bayern Monaco non è felice di salutare il centrale sudcoreano soprattutto se la sua nazionale dovesse arrivare all'atto finale in programma il 10 febbraio. Appena quattro giorni dopo, infatti, i tedeschi sbarcheranno all'Olimpico per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Tuchel martedì ha detto: "Conosciamo la questione, c'è l'obbligo di lasciarli liberi anche perché i giocatori si divertono a giocare per il proprio paese. Questo è un momento sfortunato. Affronteremo la questione e troveremo soluzioni. Christoph Freund e io ne siamo particolarmente preoccupati". Non è escluso che il Bayern possa tornare sul mercato per tamponare con un nuovo centrale da aggiungere alla rosa anche se de Light e Upamecano sono due super difensori e c'è anche l'ipotesi di arretrare Goretzka. Insomma la Coppa d'Asia rischia di essere un problema anche per le big europee.