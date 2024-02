Lazio-Bayern Monaco, Ciro contro Kane e non solo: tutti i duelli del match

RASSEGNA STAMPA - Notte di stelle, notte di campioni, notte di Champions. L'Olimpico si prepara a vivere una serata storica. Saranno in 55 mila questa sera sugli spalti per sostenere la Lazio che affronta la corazzata Bayern Monaco nell'andata degli ottavi. Sono previste tante partite nelle partite. Il primo duello ovviamente riguarda i bomber. Quella tra Immobile e Kane, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è una sfida da oltre 700 gol in carriera. L’inglese, tra club, nazionale maggiore e nell’under 21, ne ha realizzati 394. Ciro insegue a 309. I due si sono ritrovati contro anche nell'ultima finale dell'Europeo. In quel caso ad avere la meglio era stato il centravanti italiano uscito da Wembely con il trofeo tra le braccia.

Gli altri duelli vedono come protagonisti altri elementi chiave delle due squadre. Sfida a colpi di fantasia tra Musiala e Luis Alberto. Il Mago è il classico 10 per eccellenza, il tedesco, pur non avendolo dietro alle spalle, lo è nella versione moderna. Sono la luce per Tuchel e Sarri. Il tedesco segnò il suo primo gol in Champions proprio all'Olimpico, lo spagnolo è invece ancora a caccia del primo gol in questa competizione.

Fari puntati anche sugli esterni. Scontro interessante anche quello tra Felipe Anderson e Sané. Da una parte lo stakanovista biancoceleste che a Cagliari ha ritrovato il gol e che è pronto a giocare la partita numero 131 su 131 da quando Sarri è allenatore della Lazio. Dall'altra il talento puro della formazione bavarese: qualità, velocità e dribbling a disposizione di Tuchel. Sono due con il vizio dell'assist, 6 in A per Felipe, 11 in Bundesliga per Leroy.