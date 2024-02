Lazio-Bayern Monaco, Gila a TNT: "Abbiamo un vantaggio. Kane è una sfida"

Vigilia di Lazio-Bayern Monaco, parola ai protagonisti. Per i biancocelesti, oltre a Sarri e Immobile, parla anche Mario Gila. Queste le sue parole a TNT Sport: "Partita importantissima per noi contro un avversario di altissimo livello. Stiamo parlando di una delle squadre più forti d'Europa. Dobbiamo giocare come sappiamo, come abbiamo provato in settimana. Dobbiamo sfruttare il vantaggio di essere la squadra con meno pressione agli ottavi. Vogliamo dimostrare a tutta Europa di potercela giocare".

Harry Kane? "E' un giocatore importante e forte. Ha un grande piede, finalizza benissimo. Ha già fatto tanti gol in stagione. Per me è una sfida che permette di dimostrare a me stesso fino a che livello posso arrivare. Daremo il 100%".

Tandem Kane-Muller? "Sappiamo che da lì proviene il pericolo. Muller è molto intelligente, ha una grande esperienza. Kane è un finalizzatore, vive dentro l'area. Dobbiamo fare una pressione forte e dimostrare di avere un ottimo livello davanti a questi due giocatori".

Pubblicato il 13/02