Lazio-Bayern Monaco, Immobile a Sky: "Daremo tutto per la maglia e per i tifosi"

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio-Bayern Monaco, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Capitan Immobile ha presentato così il big match ai microfoni di Sky Sport: "È una missione sicuramente difficile per noi, ma allo stesso tempo è bello affrontare squadre forti perchè è stimolante. Sicuramente per la gente che ci sarà domani e per onorare la competizione e la maglia daremo tutto in campo. La squadra che affrontiamo merita che noi diamo più del 100% di noi stessi".

Prima di Cagliari si era parlato un po' di leggerezza. Può essere un tema nella partita di domani in cui non avete niente da perdere?

"In realtà noi in tutta la Champions abbiamo usato questo termine, nel senso che l'abbiamo presa come un premio per il campionato fatto l'anno scorso. Poi abbiamo affrontato squadre forti nel girone e siamo stati bravi a qualificarci, è ovvio che domani affrontiamo una delle squadre più forti del mondo e bisognerebbe fare un qualcosa di straordinario, di più"

Dove in particolare? Ultimamente quando si è alzato un po' il livello la squadra non è riuscita a reggere?

"Sotto tutti i punti di vista, dovremo essere bravi a gestire la palla vista la loro grande aggressività e allo stesso tempo avere un ordine difensivo perché loro nell'uno contro uno sono forti, dovremo più che altro agire di squadra".

Come arrivi fisicamente e mentalmente a questa sfida?

"Bene, per fortuna ho lavorato tanto per mandare via il periodo negativo. Sto facendo della continuità e del lavoro il pane quotidiano. È importante che stia bene per dare una mano alla squadra".