Lazio-Bayern Monaco, Kane: "Che settimana brutta! Nel secondo tempo..."

La Lazio non solo ha battuto il Bayern Monaco, ma lo ha fatto senza concedere neanche un tiro in porta ai bavaresi. L'attacco di Tuchel spesso ha provato a fare punire la retroguardia biancoceleste, ma senza mai riuscire a impensierire concretamente Ivan Provedel, nonostante la presenza in fase offensiva di giocatori fenomenali e di un bomber del calibro di Harry Kane. Proprio quest'ultimo, intervenuto ai microfoni di TNT Sports, ha commentato così il match e la situazione della squadra:

"È stata una settimana dura. Oggi abbiamo iniziato bene e abbiamo avuto alcune occasioni chiare: io ne ho avuta una, un'altra Jamal (Musiala, ndr) e un'altra ancora Josh (Kimmich, ndr) dal limite dell'area. Il secondo tempo è stato una delusione. Eravamo stanchi e sfiduciati. Abbiamo regalato troppi palloni alla Lazio e quando poi si rimane in 10 uomini è sempre difficile. Nonostante questo restiamo ancora in partita, ora loro verranno al nostro stadio tra poche settimane. I gol? Questo è il calcio e fa parte dell'essere un attaccante: ti mancheranno di tanto in tanto. La cosa principale per me e per la squadra è concentrarci sulla prossima sfida. Stiamo attraversando un periodo difficile, non possiamo nasconderlo. Non ne siamo fuori e non ci arrenderemo mai. Una scintilla può cambiare molto e dobbiamo cercare di trovarla".