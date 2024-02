Lazio - Bayern Monaco, stangata per i tifosi bavaresi: la sanzione

TUTTOmercatoWEB.com

Arriva la stangata per i tifosi del Bayern Monaco. La UEFA ha deciso che la società bavarese non potrà vendere ai suoi tifosi i biglietti per la prossima partita in trasferta nelle competizioni europee, dunque o ai quarti di finale o nella prima giornata della prossima edizione della Champions. La scelta è avvenuta in seguito agli episodi avvenuti a Roma lo scorso 14 febbraio nel match di andata degli ottavi di Champions League contro la Lazio. La tifoseria ospite, infatti, oltre a rompere un vetro divisorio dell'Olimpico, ha fatto esplodere diversi petardi colorando il settore con torce accese di ogni genere.

Jan-Christian Dreesen, CEO dell'FC Bayern, ha commentato così la decisione della UEFA: “Già a dicembre avevamo rivolto un appello urgente ai nostri sostenitori chiedendo loro di astenersi da ulteriori spettacoli pirotecnici. Al momento nessun tifoso potrà seguirci alla prossima trasferta in Europa. Alla squadra mancherà un supporto importante e dispiace soprattutto per coloro che si comportano sempre correttamente. Abbiamo chiesto le motivazioni della decisione e stiamo valutando la possibilità di ricorrere in appello”.