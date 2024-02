Lazio, Bazzani amareggiato: "Nessuno aveva messo così sotto il Bologna, ma..."

Tanto rammarico in casa Lazio per la sconfitta contro il Bologna. L'errore, in cui sono complici Provedel e Luis Alberto, ha pesato incredibilmente sull'esito del match, condizionato da uno stato mentale, e fisico dopo la partita giocata contro il Bayern Monaco, che ha compromesso la vittoria biancoceleste. Ad analizzare gli episodi della gara, ai microfoni di Radiosei, è stato l'ex attaccante, che nel 2005 ha indossato la maglia biancoceleste, Fabio Bazzani commentatore per Dazn della gara contro i falsinei:

"La Lazio è entrata in partita fin dalla prima occasione di Immobile e ha fatto un grande primo tempo, nessuno aveva messo sotto il Bologna come ha fatto la squadra di Sarri. Quando in 5 palle gol, però, segni solo una sola volta e concedi una rete assurda la gara si complica, soprattutto perché il Bologna è in grande condizione sia fisica, sia mentale ed è riuscito ad arrivare alla fine del primo tempo in parità senza fare nulla: ha fatto tutto la Lazio. Da quel momento l’inerzia psicologica era tutta per i felsinei, poi sono uscite anche le tossine e le scorie psicologiche post-Bayern. Il Bologna nel secondo tempo ne aveva di più. La Lazio deve fare mea culpa e avere un grande rammarico. Skourpski, per esempio, ha fatto un miracolo, ma quello che pesa nella testa dei laziali è il gol regalato: puoi anche finire sull’1-0 la prima frazione, ma l’1-1 ha cambiato la partita. La reazione immediata al gol subito era di chi non ci voleva stare, ha avuto la chance di Guendouzi e tre angoli, ma l’intervallo ha fatto ripensare ai calciatori quello che era successo nel primo tempo e a livello psicologico è stata una mazzata".