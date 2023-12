Lazio, Bazzani: "Attenzione al Frosinone, la squadra di Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio chiuderà il suo 2023 con la sfida dell'Olimpico contro il Frosinone, in programma venerdì 29 dicembre alle 20.45. Nella giornata di domani, oltre alla squadra di Sarri, scenderanno in campo anche tutte le altre squadre per la 18esima giornata.

In merito a chi rischia di più ecco il pensiero di Fabio Bazzani ai microfoni di TMW Radio: "Sono partite dove il rischio c'è per Napoli e Lazio, perché hanno problemi. Non hai mai certezze su questo Napoli, il Monza non è in un ottimo momento ma se è in giornata può mettere in difficoltà chiunque. E poi mancherà anche Luis Alberto. L'Inter va in un campo difficile ma ha una forza e così tante soluzioni che ne riesce sempre a venire a capo".