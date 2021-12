Lazio, Bazzani: “La squadra pensa troppo e gioca poco. Sarri deve adattarsi”

Fabio Bazzani, ex attaccante di Lazio e Sampdoria, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per fare il punto sulla squadra biancoceleste dopo la brutta sconfitta di Napoli e alla vigilia del match contro l'Udinese. Queste le sue parole: "Sarri Ha una rosa che nelle alternative qualcosa lascia, soprattutto nel vice Immobile, con Muriqi che sta faticando a dare qualcosa. In generale è una squadra che oggi pensa troppo, che mentalmente è bloccata dal cercare di mettere in campo le richieste del tecnico, che ha uno spartito tutto suo. Era una squadra che conosceva un altro calcio, che giocava a memoria. Oggi in campo pensa tanto e questo non è un bene. Butti via tante energie nervose e così sei bloccato. Vediamo poche giocate individuali ancora, anche perché se pensi a come giocare perdi anche quel senso di piacere nel fare certe cose".

SARRI - "Il Napoli è stato l'ultimo anno dove è riuscito Sarri a mettere in campo tutto il suo calcio. Al Chelsea ha vinto ma si è adattato a certe situazioni, così come alla Juventus. Alla Lazio ha detto che ha ritrovato il gusto di allenare. Vedremo quanto insisterà sul suo credo e se dovrà fare un altro passo lui se la squadra non si adatterà, come fatto a Londra e Torino".