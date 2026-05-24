Lazio, Belahyane omaggia Pedro: "Una leggenda, grazie per tutto"
24.05.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"The last dance per una leggenda, grazie per tutto". Questo è il messaggio di Reda Belahyane per Pedro: il centrocampista ha salutato lo spagnolo, che contro il Pisa ha giocato la sua ultima partita con la maglia della Lazio. Per questo l'ex Verona ha deciso di omaggiarlo con una storia su Instagram. Di seguito la foto.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.