Lazio, Belleri traccia la via: "Campionato strano, può succedere di tutto.."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Ha parlato a Lazio Style Radio l'ex giocatore biancoceleste. L'attuale direttore tecnico della scuola calcio del Milan a Tokyo ha analizzato vari temi della stagione in corso e in particolar modo della compagine allenata da mister Sarri.

COPPA ITALIA - "Si all’inizio capita che viene un po’ snobbata, ma alla fine tutti ci tengono. La vittoria della Coppa Italia può infatti compensare delle mancanze avute nel corso della stagione. Bisogna dargli il giusto peso. Può dare delle soddisfazioni e non è giusto non considerarla. Ci sta fare un po’ di turnover, ma non cambiando 9-10 undicesimi perché poi si rischia di uscire come è successo al Napoli e si possono avere dei contraccolpi psicologici. Lazio e Bologna non sono partite bene nel 2023, ma poi si sono ritrovate e oggi si giocano tanto".

SINGOLI - "Ho visto la partita Felipe Anderson, ha fatto molto bene. Anche Zaccagni seppur non sia una sorpresa è cresciuto tantissimo. Purtroppo per Immobile non è un periodo favorevole per quanto riguarda i problemi fisici. Probabilmente è una fase di transizione in cui bisogna cambiare qualcosina per continuare ad essere al top. Ha una modalità di gioco che sottopone il fisico ad uno stress maggiore. Non è un centravanti che aspetta la palla, ma attacca sempre la profondità. È un generoso, gioca per la squadra. È difficile che cambi il suo modo di giocare a quasi 33 anni".

MILAN - "Periodo particolare per i rossoneri che non riescono ad esprimersi come al loro solito. Alcuni giocatori stanno facendo molta fatica soprattutto chi ha disputato il mondiale sta pagando dazio da un punto di vista fisico. Per questo è importante farsi trovare pronti e rimanere in scia visto che alcune squadre di testa potrebbero perdere terreno. La difesa non sta girando bene, ma in generale è la squadra che sta difendendo meno. Probabilmente c’è poca lucidità mentale dovuto anche ad un calo fisico. Il Milan avrà voglia di rivalsa contro la Lazio, ma dopo due anni si ritrova in un momento di difficoltà imprevisto. Forse per la Lazio è il miglior momento per affrontarlo. Ci saranno sicuramente equilibri diversi rispetto allo scorso anno".

LUIS ALBERTO - "È rimasto concentrato nonostante tutto ciò che gli è successo introno. Questo denota il suo spessore anche caratteriale. Al 100% è uno di quei giocatori che può spostare gli equilibri".

ALLENATORI ITALIANI - "Gli allenatori possono fare la differenza, Sarri pur non essendo giovane è sempre aggiornato. Da Pioli non mi sarei mai aspettato questo atteggiamento all'inizio. Invece si è rivelato importante creando situazioni di gioco piuttosto interessanti. Anche De Zerbi mi piace molto visto che è sempre aggiornato".