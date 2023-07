Lazio-Berardi e il commento social di Enrico Lotito: cosa ha scritto - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Questa mattina Domenico Berardi era tra i protagonisti del video di presentazione delle nuove maglie del Sassuolo. Una sorpresa viste le tante notizie di mercato che lo accostano alla Lazio. A fare ancora più notizia, però, è la presenza tra i tanti commenti apparsi sotto il profilo social della società neroverde, di quello di Enrico Lotito. Il direttore generale della Lazio Primavera e Women, infatti, ha pubblicato l'emoticon di un occhiolino e di un pollice in sù, come a voler mandare qualche messaggio al calciatore, ma non solo. Non è chiaro se si tratta di un indizio social o di un solo commento, ma la posizione in dirigenza della società di Enrico Lotito fa, ovviamente, viaggiare i tifosi con la fantasia.