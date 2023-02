Lazio, Bergomi: "Bravi i biancocelesti a vincere in dieci. Ma..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La vittoria di ieri della Lazio sul Cluj ha portato molti complimenti in casa biancocelesti, alcuni di questi però accompagnati da critiche nei confronti della squadra rumena, non ritenuta un avversario di alto livello. A pensarla in questo modo è anche l'ex bandiera dell'Inter e oggi noto commentatore Beppe Bergomi, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com anche per commentare le sfide della Roma e della squadra di Sarri: "La Roma ieri non mi è dispiaciuta, stanno giocando meglio e hanno migliorato il palleggio. La Lazio? Brava a vincere in dieci, ma aveva l'avversario più semplice di tutte sulla carta".