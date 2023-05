Lazio, Bergomi: "Ha sofferto ma vittoria fondamentale"

TUTTOmercatoWEB.com

Vittoria importantissima per la Lazio che batte il Sassuolo con le reti di Felipe Anderson e Basic e torna al secondo posto in classifica. Al termine della gara ecco le parole di Bergomi ai microfoni di Sky Sport: “La Lazio oggi ha sofferto, il Sassuolo ha calciato molte volte in porta ma l’organizzazione difensiva è ottima. Oggi ha giocato bene ma il Sassuolo ha spinto molto, Sarri ha fatto qualche cambio rispetto alla gara di San Siro, vittoria fondamentale”.