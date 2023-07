Lazio, Bertini: "Ecco cosa ruberei a Vecino e Cataldi. E sul numero..."

Al termine della seduta pomeridiana, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto Marco Bertini per raccontare le emozioni e le sensazioni sul ritiro. Queste le parole: "Era finito, un tempo per uno. Inizialmente hanno preso la porta gli arancioni e ora toccava a noi. Ritiro? Stare qui è sempre un piacere, rivedere i tifosi dopo la pausa estiva. Stiamo facendo bene, i carichi di lavorano andranno a crescere ma stiamo lavorando per raggiungere la forma fisica. Tifosi? Non me li aspettavo così tanto soprattutto la prima settimana. È un grosso piacere per noi avere la gente. Dove devo migliorare? Io penso di migliorare su tutto, dalla forma fisica al ritmo e alla gestione della palla. Ho ancora tempo per imparare a crescere. Non è facile ma stiamo cercando di fare il massimo. Cosa prenderei da Cataldi e Vecino? Da Danilo la corsa, il calcio e la tecnica. Di Vecino l’intelligenza, la cattiveria. Luis Alberto? Le giocate e i numeri. Numero di maglia? Mi è sempre piaciuto questo numero e appena ho avuto la possibilità di poter cambiare e ho preso questo. Primavera e Serie A? Sicuramente cambiano i portieri, sono più preparati. È molto più difficile fargli gol Perché lo leggono prima”.

