Lazio, Bezzi: "Felipe Anderson potrebbe mettere in difficoltà Sarri..."

La Lazio ha superato anche l'insidioso ostacolo Lecce, mettendosi alle spalle un tabù che durava dal 2019. Una partita non perfetta degli uomini di Maurizio Sarri, reduci dall'impegno del derby in Coppa Italia, ma che comunque ha portato a un'importantissima vittoria, fatta anche di sofferenza. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il noto telecronista Gianni Bezzi ha commentato così la sfida dell'Olimpico:

"La partita contro il Lecce, visto anche l’orario particolare, immaginavo che sarebbe stata una partita complicata e così è stata. Il Lecce mi piace e gioca bene. Mi piace anche D’aversa e hanno sempre ben figurato anche quando hanno perso. Ieri ho avuto conferma che la Lazio è tornata, nonostante abbia rischiato di subire il pareggio ha comunque tenuto la testa sull’obiettivo non mollando mai. Do ragione a Sarri che si lamenta del fondo dell’Olimpico perché la squadra non riesce ad esprimersi come potrebbe anche a causa del campo".

FELIPE FALSO NUEVE - "Spero che per Ciro possa arrivare prima possibile la svolta della stagione: anche ieri gli è stato negato il gol. Il migliore in campo per me è stato Felipe Anderson, ma se proprio dovessi fare un nome al di là del gol segnato, Gila è la grande realtà della Lazio. Anche ieri ha dato conferma di rendimento e affidabilità ed è come avere un nuovo acquisto dal mercato. Ma quando i biancocelesti hanno Felipe che gira, è un’altra partita. Certo, se Felipe dovesse continuare a essere così implacabile da falso nove, Sarri sicuramente sarà in difficoltà a decidere tra lui e gli altri due per riportarlo al suo ruolo originario".