Lazio, Bezzi: "Il gol di Milinkovic sembrava un brodino. Patric in mediana..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'opinionista Gianni Bezzi per commentare la situazione della Lazio e l'ultima prestazione contro il Lecce, nella partita dell'Olimpico terminata per 2-2 grazie alla rete nel finale di Milinkovic:

"Ringraziando il cielo siamo stati aiutati dagli altri risultati: quel gol di Milinkovic contro il Lecce sembrava un brodino e invece si è rivelato importantissimo. Non ci sono i presupposti per essere contenti di questo finale di campionato, ma sono fiducioso e convinto che la faremo. Bisognerebbe chiudere subito la pratica a Udine dopo il pareggio contro il Lecce".

MILINKOVIC E IMMOBILE - "Secondo me la prestazione di Milinkovic è stata per me assolutamente insufficiente, non so come si possa dire che sta tornando. Onestamente non l’ho visto per 90 minuti gol escluso. Immobile sicuramente è in crescita, ma il serbo per me è stato impalpabile come sempre. Ritrovare Milinkovic ai suoi livelli sarebbe fondamentale, ma onestamente quello che ho visto finora non è il giocatore tanto glorificato degli anni scorsi e che qualcuno diceva valesse 80 milioni di euro. Per me è sempre stato un calciatore da al massimo 50 milioni. Ora proprio no. C’è anche da dire che Immobile ha avuto una caterva di infortuni, mentre Milinkovic sta bene e se lui fosse stato ai livelli decenti, saremmo molto più in alto in classifica. Purtroppo ora la Lazio paga tanto le sue carenze. In questo finale di campionato potrebbe essere il valore aggiunto e voglio vederlo a Udine".

LE SCELTE DI SARRI - "Spesso sento dire che Sarri dovrebbe trovare soluzioni e forse una cosa che avrebbe potuto fare è quella di rinforzare il centrocampo, ad esempio anche usando Patric in mediana. Se hai una urgenza, ti devi adattare ed evidentemente coprire di più. Cioè porre un rimedio. Gli allenatori servono anche a questo. Mi chiedo: se non ci sono Cataldi e Vecino e Marcos Antonio non è adatto a giocare con Luis Alberto e Milinkovic, perché non si prova a giocare a quattro a centrocampo? Magari con Patric, magari con Basic a sinistra…”.