Lazio, Bezzi: "Importante non subire gol. Vecino? Mi sembra che la società..."

In un clima tutt'altro che sereno la Lazio contro il Genoa ottiene la terza vittoria consecutiva e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra allenata da Sarri, limitata dagli infortuni e alle prese con il caso Vecino, nelle ultime tre partite è riuscita a mantenere la porta inviolata, vincendo con la modica cifra di soli 4 gol segnati. Sul lavoro della squadra, la situazione legata al centrocampista uruguaiano e la fase difensiva si è espresso Gianni Bezzi intervenuto ai microfoni di Radiosei: "Mi sembra importante che la Lazio non stia prendendo gol, cosa che in questo inizio di stagione accadeva spesso. Ci sono molti infortuni che creano problemi, ma si crea davvero poco e la Lazio è poco incisiva. I segnali però sono confortanti: segnare e non incassare è un buon inizio".

MILINKOVIC E LE ALTERNATIVE - "Non avere l’alternativa sui palloni alti in attacco che avevi prima con Milinkovic, sicuramente è un problema. Guendouzi è bravissimo, corre in maniera instancabile, ma ha sempre lo stesso passo. Basic ad esempio, seppure con tutti i suoi limiti, quando è entrato ha dimostrato di avere degli strappi importanti. Purtroppo come già detto tante volte gli acquisti sono arrivai tardi e non si sono voluti spendere soldi per giocatori pronti come Berardi che avrebbero fatto la differenza".

CASO VECINO - "Credo che l’unico giocatore assimilabile a Milinkovic sia Vecino, che ora è fuori per motivi disciplinari. Ma Vecino ha detto di non aver mancato di rispetto a nessuno, quindi non so quale sia la questione. Negli anni Luis Alberto ne ha combinate di tutti i colori ma mi sembra che non abbia mai avuto queste punizioni. Le situazioni vanno anche ricomposte. Vecino ha avuto delle aspettative di poter giocare di più, è stato determinante in questa stagione e privarsi di lui in questo momento, secondo me andrebbe evitato. Evidentemente la società ha visto qualcosa nel gruppo che non va e ha voluto far sentire il pugno duro".