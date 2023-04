Lazio, Bezzi: "La partita col Torino? Nessun demerito. L'arbitraggio..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Un arbitraggio che non può essere un alibi, ma che inevitabilmente ha condizionato la partita della Lazio contro il Torino e, di conseguenza, anche il risultato. E' di questa idea il noto volto di Rai Sport, Gianni Bezzi, intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la partita di sabato contro i granata:

"Ho temuto molto l’esito della partita contro il Torino perché le squadre di Juric sono ‘brutte sporche e cattive’ e noi queste partite le soffriamo. Poi leggendo e ascoltando mi sembra che si sia un po’ sottovalutato l’impegno contro una squadra che ha eliminato il Milan dalla Coppa Italia e che è scorbutica per tutti".

L'ARBITRAGGIO - "Poi ci sono tutte le dietrologie su Cairo e sul fatto che il Torino sia venuto a fare la partita della vita contro la Lazio proprio per fare un favore al proprio presidente che non è in rapporti con Lotito. E comunque se ci fosse stato un arbitraggio normale da parte di tutti io credo che la Lazio avrebbe portato a casa i tre punti. Secondo me non ci sono stati particolari demeriti da parte della Lazio e sono solo cose che possono capitare senza fare drammi. Non c’è dubbio che l’arbitraggio sia stato insufficiente, ma le responsabilità sono di tutti gli arbitri, non solo di Ghersini. Il guardalinee non ha visto la rimessa di Rodriguez irregolare, il VAR che non ha richiamato l’arbitro a rivedere il fallo su Hysaj che non aveva alcun motivo di cadere a un metro dalla porta. Finirà che Ghersini non verrà punito e si farà zero a zero come al solito”.