Lazio, Bezzi: "La squadra è carente. Sta soffrendo ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, alla vigilia della partita contro il Bologna del Renato Dall'Ara, il giornalista Gianni Bezzi ha fatto il punto in casa Lazio sottolineando le difficoltà della squadra e le carenze di rosa:

"Il momento è decisivo per la stagione della Lazio. La squadra sta vivendo una fase delicata, dentro l’Europa League e in corsa in campionato per posizioni importanti. Il gruppo è in sofferenza anche se concordo con Baroni: non è un problema di stanchezza. La Lazio è carente nella composizione della rosa. Lo stesso Baroni, in assenza di top come Rovella, Taty o Tavares, non ha mai inserito gli acquisti di gennaio. Un modo per dire che a gennaio il mercato andasse fatto meglio. Con l’Udinese, squadra scorbutica, non è arrivato il sorpasso sulla Juventus. Inoltre, visto il momento particolare, la società non ha preparato un pacchetto speciale per favorire l’accesso dei tifosi allo stadio per gare di questa importanza".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.