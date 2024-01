Lazio, Bezzi: "Questo è il miglior momento. Udinese? Menano come fabbri e l'arbitro..."

La Lazio ha vinto contro l'Udinese e ha iniziato con un trionfo il 2024, il terzo consecutivo dopo quelli contro Empoli e Frosinone. La squadra di Sarri ha acquisito quella sicurezza che in questa stagione non ha mai avuto, ma che allo stesso tempo non deve diventare eccesso di sicurezza nel derby di mercoledì contro la Roma, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Proprio in tal senso, intervenuto ai microfoni di Radiosei, si è espresso il giornalista di fede biancoceleste Gianni Bezzi, commentando così il momento del gruppo e dei singoli:

"È il momento migliore di questa stagione per la Lazio. Immaginavo che ieri sarebbe stata una partita difficile e così è stata. Una partita fisica, con l’Udinese che ha usato il gioco duro per fermare i biancocelesti. La Lazio ha ritrovato se stessa sulla convinzione e la voglia. Manca ancora qualcosa per arrivare ai livelli dello scorso anno, ma mi sembra evidente che siamo sulla buona strada. Rovella è in crescita esponenziale, così come Pellegrini e Isaksen. Poi la conferma di Vecino che è un giocatore straordinario e bene fece Sarri quella notte a convincerlo a rimanere".

LE SCELTE DI SARRI - "Ora inizia un’altra pagina importantissima con il derby di Coppa e la Supercoppa, tutto a ridosso dei 124 anni della Lazio. Io mi sono costruito la convinzione che la crescita di questa squadra passi attraverso la scelta dei titolari giusti da mandare in campo e non a prescindere. Ad esempio ormai è moltissimo che al centro della difesa giocano Patric e Gila e non Casale e Romagnoli. Non mi sembra poco. Ormai nell’organico manca solo Kamada all’appello. Sarri continua a provare a recuperarlo, ma è stato un acquisto sbagliato perché è fuori ruolo. La Lazio deve intervenire sul mercato e lo deve fare a centrocampo, ma servirebbe anche un attaccante da area di rigore perché gli impegni sono molti. Uno da ultimi 15 minuti".

ARBITRAGGIO - "Ieri a Udine Kristensen andava espulso e l’arbitro ha consentito ai bianconeri di menare come fabbri".