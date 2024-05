Lazio, Bezzi: "Spogliatoio in ebollizione. Tudor si dimetterà"

TUTTOmercatoWEB.com

"Se continua così, Tudor dà le dimissioni". Lo ha affermato, con convinzione, Gianni Bezzi ai microfoni di TMW, intervenuto per commentare, tra gli altri temi, anche il momento in casa Lazio. Il giornalista poi, proseguendo la sua analisi, ha aggiunto: " Tengono Guendouzi che non lo vuole e mandano via l'unico che voleva tenere, Kamada. Non dovevi dare la possibilità al calciatore di decidere, ora può decidere quello che vuole. Guendouzi rimane? Io ho qualche dubbio. Ha rinnegato però tutti i giocatori più importanti e servirà fare tanto sul mercato, serviva invece più equilibrio. In questo momento lo spogliatoio della Lazio è in ebollizione. Per me ad Auronzo, se non è Baroni, ci andrà Rocchi".

