Lazio, Bezzi: "Tudor doveva essere più cauto nei cambiamenti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è tornata vincere battendo per 4-1 la Salernitana ma quanto accaduto nel post gara, con le parole d'addio pronunciate da Luis Alberto, ha generato un vero tumulto nel mondo biancoceleste. Sulla situazione ha detto la sua Gianni Bezzi che si è così espresso ai microfoni di Radiosei: "Alla luce degli ultimi fatti la situazione in casa Lazio è molto ingarbugliata. E’ arrivato un nuovo allenatore, ma non si vedono cambiamenti importanti, anzi si vedono molti giocatori che vogliono andare via o che comunque fanno le bizze. Il titolo sarebbe: ‘Lazio, quale futuro?’. Questa confusione non fa il bene della Lazio. Guendouzi è stato uno dei pochi giocatori azzeccati nella campagna acquisti della Lazio, arriva Tudor e lo mette in panchina. Entra e fa fare il gol vittoria e torna in panchina".

TUDOR - "Tudor avrebbe dovuto iniziare con più cautela con questi cambiamenti. E invece abbiamo visto Anderson terzino, Lazzari a sinistra, Guendouzi in panchina… la cosa strana è che il francese a Marsiglia ha giocato due grandi stagioni, ma quando arrivò Tudor ci furono delle frizioni e le presenze del francese calarono. Ora si incontrano alla Lazio ed entrano subito in collisione. Allora c’era qualcosa di serio tra i due se c’è subito stato uno screzio".

SOCIETÀ - "Poi leggo i primi nomi del mercato e vedo scommesse e giocatori a parametro zero sconosciuti e mi chiedo, quale futuro? Nella Lazio mancano figure importanti che hanno fatto parte del passato e che possono aiutare a risolvere questioni come quelle di Guendouzi o di Luis Alberto o altre… Non può fare tutto una persona".