Lazio, Biasin ammette: "Sono invidioso di Guendouzi. Un giocatore..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il gol è di Marusic, ma la palla geniale e precisa è di Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, entrato a partita in corso contro la Juventus, ha dato un nuovo ritmo alla squadra, ha cambiato il volto della partita e fatto una giocata geniale e impeccabile che ha permesso alla Lazio di vincere al 93' e di festeggiare tre punti importantissimi, soprattutto per il morale, dopo un periodo molto complicato. La qualità del giocatore francese, d'altronde, non è in discussione a saperlo sono anche personaggi esterni al mondo Lazio come Fabrizio Biasin che, giornalista di nota fede interista, sul proprio profilo Twitter ha scritto: "Provo dell'invidia per Guendouzi. Il secondo motivo è perché è fortissimo".