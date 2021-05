Lazio, Biava: "Il derby è sempre il derby. Che ricordi il 26 maggio..."

L'ex difensore biancoceleste Beppe Biava, ha parlato del derby e non solo ai microfoni di Lazio Style Radio: “Ricordo con piacere il derby del 26 maggio. È stato yb orgoglio aver fatto quell'impresa e aver reso felici i tifosi. Derby di domani senza stimoli? I derby sono sempre derby, è importante chiudere la stagione vincendolo e dando soddisfazione ai tifosi quindi alla fine conta sempre. Le motivazioni di un derby ci sono da sé, è una sfida che si attende tutto l'anno e i giocatori lo avvertono. Entrambe le squadre terranno sicuro a chiudere in bellezza, e la Lazio finchè ha le chances proverà a restare attaccata alla Champions ".

TATTICA - “Tatticamente parlando, la Roma dovesse giocare a 4 coprirebbe di più il campo, ma potrebbe lasciare al 2 contro 2 i centrali con Immobile e Correa che hanno velocità, tecnica e intesa, e i giallorossi potrebbero soffrirne molto ".

PAROLE IMMOBILE - “La Lazio ha dimostrato di avere un ottimo potenziale, e lo scorso anno la pandemia ha frenato la possibilità alla squadra di lottare fino alla fine. Quest'anno forse i tanti impegni e i tanti infortuni hanno creato battute d'arresto a differenza di altre squadre di vertice che hanno rose più lunghe e sono più abituate a giocare in Champions. I biancocelesti hanno speso tanto per qualificarsi in Champions affrontando anche emergenze e spendendo tante energie lungo il cammino ".

SCELTE - “Marusic si è adattato egregiamente come terzo di destra in difesa, ma se Luiz Felipe sta bene credo sia giusto debba giocare lui perchè può dare qualcosa di più in quella posizione. Il montenegrino tornerebbe così quinto a sinistra, e se così fosse la Lazio metterebbe in difficolta la Roma. Milinkovic? Ha ormai raggiunto un livello altissimo, è completo e non sorprende più il suo rendimento, è bello da vedere in ogni partita e nel contesto della Lazio si trova a meraviglia ".

Ti ricordiamo che la diretta streaming e tv della partita sarà su DAZN. Per non perderti il derby abbonati subito, puoi disdire quando vuoi senza costi e vincoli: CLICCA QUI PER ABBONARTI E VEDERE IL DERBY SU DAZN

Roma, Tempestilli: "Annata storta, ma se si battesse la Lazio..."

Bologna, il tecnico della Primavera Zauri positivo al Covid: il comunicato

TORNA ALLA HOME PAGE